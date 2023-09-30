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中職／高國輝引退賽照劇本演出 丘總：明天還會上
富邦悍將隊今天為高國輝舉辦引退儀式，在對統一獅隊之戰以9：3勝出，高國輝先發3打數1安打，總教練丘昌榮預告：「高國輝明天還會出賽。」
高國輝今天前兩打席吞下三振、敲出一壘飛球出局，但6局上終於敲出安打，此時球隊也以代跑將他換下，丘昌榮表示：「跟賽前說的一樣，結果國輝在第3打席敲出安打，就讓他在球迷歡呼聲中退場，可能他害羞，走得比較快。」
只不過丘總宣告，明天對味全龍隊之戰，高國輝還是會上場，「相信明天更完美，有問過他，他說OK，明天一樣排在先發指定打擊、第4棒。」
悍將今天終於拿下相隔1138天的4連勝，丘昌榮對此沒有多想，只希望球隊能將每一場比賽都打好，「今天前面打比較悶，還好林哲瑄貢獻很多打點，投手、打擊都有表現，不過打擊相對其他球隊還有差距，還要再更努力。」
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