中職／引退賽先發4棒丘總心中有劇本 高國輝不想看到淚水

富邦悍將隊今天為陣中球星高國輝舉辦引退賽，賽前他自己要擔任開球嘉賓，賽後也還有引退儀式，被問到認為誰會哭最厲害？高國輝笑答：「不希望有人掉淚，大家開心歡送我的下一個階段，因為我還在啊。」

悍將今晚在新莊主場迎戰統一獅隊，賽前將邀請高家四兄弟羅國華、羅國龍、高國麟重新站上球場，並由高國輝開球，賽後球團也將舉辦引退儀式「完美輝擊」，讓高國輝以招牌的全壘打與球迷告別。

今天一進門，高國輝就看到林智勝以原棒協理事長身份致贈的花籃，上面寫著「安邦定國、輝向未來」，高國輝笑說：「很有他的風格，一進來就發現，很顯眼，也希望自己能夠如他所說，做好自己、幫助球隊。」

中職富邦悍將隊球星高國輝30日舉辦引退賽，曾經在全壘打王上的競爭者林智勝，一早就送上祝賀花禮，上面寫著「安邦定國、輝向未來」。 中央社

高國輝今天將擔任先發指定打擊、第4棒，總教練丘昌榮心中有個劇本，就是最後一打席高國輝敲二壘打，此時換上代跑，「讓國輝下來接受大家歡呼。」

去年才看羅力舉辦引退儀式，高國輝想過自己要怎麼面對，沒想到這麼快就輪到自己，「當初決定引退想了很久，既然決定就不要留戀。」

丘總透露，明天仍是引退賽的一環，也會視狀況安排高國輝上場，甚至不排除帶進季後賽，高國輝表示：「如果球隊需要，那就是繼續打，但我的想法是，年輕球員也需要舞台，本來預設今天是最後一場，至少確定今年打完就結束生涯。」

對於棒球，高國輝最不捨的就是在球場上的感覺，「當選手可以在場上全力發揮，不用擔心很多事情，當教練不一樣，要考慮很多事情、擔心很多。」

高國輝要退休，兒子反而比較開心，高國輝透露：「他在學校不喜歡被關注，對球類也沒像我小時候那麼喜歡，游泳比較好，但喜歡的還是打電動。」

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