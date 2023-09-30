中職／高國輝引退賽 林智勝送花籃：安邦定國輝向未來
中華職棒富邦悍將隊38歲球星高國輝今天舉辦引退賽，曾經在全壘打王上的競爭者林智勝，一早就以原住民棒球協會理事長的身分送來花禮，寫著「安邦定國、輝向未來」。
曾完成中職全壘打王3連霸的富邦悍將球星高國輝月初宣布今年球季結束後引退，26日用生日全壘打為自己慶祝38歲生日，僅管球迷高喊「不要退、不要退」，但高國輝笑說，引退的決定就像潑出去的水、來不及了。
悍將今天、明天在主場新莊棒球場舉辦「完美輝擊：MY HERO」主題日，今天為高國輝引退賽，賽後會舉辦引退儀式；悍將為高國輝推出紀念商品，球迷從早上7、8時開始就在球場商品部外面排隊。
曾經在全壘打王獎項上的競爭者，現役味全龍隊41歲老將林智勝先前聽到高國輝引退消息時還難以置信，今天一早就送來祝賀花禮，上面寫的「安邦定國、輝向未來」。
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