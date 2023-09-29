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中職／陳瑞振領軍！桃猿、羅德交流賽 明年2月再戰起來

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊與日本職棒千葉羅德隊重啟亞洲門戶交流戰，石垣市市長中山義隆今日與樂天桃猿首席教練古久保健二代表共同啟動石垣島行程。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊與日本職棒千葉羅德隊重啟亞洲門戶交流戰，石垣市市長中山義隆今日與樂天桃猿首席教練古久保健二代表共同啟動石垣島行程。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊與石垣市政府再度攜手，明年繼續遠征石垣島，與日本職棒千葉羅德隊重啟亞洲門戶交流戰，石垣市市長中山義隆今日與樂天桃猿首席教練古久保健二代表共同啟動石垣島行程，預祝2024門戶交流戰開打順利。

亞洲門戶交流戰是桃猿隊春訓重大的賽事及國際行銷，由於石垣市政府及石垣在地贊助商鼎力支持，也變成石垣市政府每年年初的地方體育盛事，過去由於疫情停辦兩年，亞洲門戶交流戰在今年重新啟動，預計於明年2月17日開打，將由二軍總教練陳瑞振領軍對戰。

市長中山義隆指出，石垣市希望提供台日球迷朋友無與倫比的運動觀光體驗，市府也會規畫相關兩隊選手的賽前活動，也希望邀請樂天女孩一起與球迷近距離互動、誠摯希望台灣球迷可以來到石垣體驗石垣之美。

樂天桃猿球團表示，「亞洲門戶交流賽」是近年最主流的台日棒球交流賽，感謝石垣市政府主辦，自2016年起首戰後，明年將邁入第七屆，希望10號隊友一起陪樂天桃猿備戰「亞洲門戶交流賽」，大家在石垣島留下美好的回憶。

樂天桃猿隊與日本職棒千葉羅德隊重啟亞洲門戶交流戰。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊與日本職棒千葉羅德隊重啟亞洲門戶交流戰。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 千葉羅德 棒球

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