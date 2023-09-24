中職／連5季投滿百局現役第3人 陳仕朋每一年都想達成

富邦悍將隊陳仕朋昨天投出5.2局失4分的表現，雖吞下本季第8敗，但今年投球局數累積101.1局，達成連續5年投球局數破百的個人里程碑，26歲的他已感受到學弟追上來的腳步，目標放在每一年都能投滿百局。

陳仕朋「出道」的早，2016年選秀、2017年一軍初登板，前兩年機會較不固定，到2019年卡住先發位置開始，每一年都能投滿100局，連續5季投滿百局，現役球員除了陳仕朋也僅潘威倫、王溢正曾辦到。

陳仕朋表示，知道自己前幾年都有完成百局，「今年也算是達成短期目標。」他稍微算了算，到球季結束前或許還有3場先發，「希望接下來可以把局數累積到120局（防禦率規定局數）。」

每年季前陳仕朋為自己設定的目標都是拉長局數、降低失分，「局數跟防禦率，對我來說差不多重要，防禦率對先發投手來說也是重要的數字，每年都希望自己可以壓低到聯盟平均以下。」

26歲的陳仕朋目前累積582局，現役超過此局數的投手年齡都比他大，陳仕朋表示，剛加入球隊時，當時總教練葉君璋舊照先發去培養自己，這幾年大方向都沒變，讓自己能夠習慣這個角色，加上經驗累積，也懂得如何在季中調整。

有趣的是，陳仕朋在悍將投手群中已算「資深」，從找學長問問題的角色變成接受學弟提問，陳仕朋說：「現在很多年輕投手進來，他們的身體狀況、條件都很好，我也要繼續努力，希望每一年都能投滿百局，為球隊貢獻。」

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