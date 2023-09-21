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中職／林益全生涯第7支再見安打 曾峻岳中斷連15場救援

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林益全擊出再見安打。 統一獅隊提供
林益全擊出再見安打。 統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南球迎戰富邦悍將隊，打完前8局落後1分，9局下絕地大反攻，1出局後連續出現4支安打，攻下兩分逆轉戰局，林益全再見安打助隊6：5獲勝，也讓悍將5連敗、7連不勝，下半季繼續墊底。

獅隊投手古林睿煬結束這場先發任務，就要改披中華隊球衣、備戰杭州亞運，先發5.2局失4分，重傷害是6局上被范國宸轟出3分砲，一度是敗投候選人，9局下靠隊友猛攻解套。

獅隊首局就展開攻勢，邱智呈、陳傑憲安打，加上蘇智傑保送形成滿壘，接著林益全內野滾地球攻下全場第1分，陳重羽安打再下一城。

2局下，邱智呈轟出右外野陽春砲，本季、也是生涯第4轟出爐，獅隊拉大成3分領先。

悍將前3局掛零，4局上范國宸、蔣智賢連續安打，再靠申皓瑋內野滾地球攻下1分。

獅隊打完前5局保有3：1領先優勢，6局上戰況出現變化，王勝偉、張進德連續安打攻占一、三壘，范國宸揮出左外野3分全壘打，本季第11轟出爐，再創個人單季新高，剛好也是生涯第500支安打，悍將以4：3超前。

7局上，李宗賢揮出二壘打、王勝偉觸身球，辛元旭代打建功，適時安打攻下全隊第5分。

獅隊連續4局未有攻勢，7局下黃勇傳獲保送，陳傑憲二壘打扳回一城，追成1分差。

悍將9局下推出「守護神」曾峻岳，1出局後被陳重廷揮出二壘打，再被陳傑憲、蘇智傑安打追平比數，在一、二壘有人退場；悍將換上李子強，還是無法擋住獅隊砲火，被林益全揮出再見安打。

這是林益全生涯第7支、本季第3支再見安打，獲選單場MVP，悍將對戰獅隊4連敗。

悍將先發投手江國豪投5局，被揮出6支安打（1支全壘打）、失3分，原有機會奪勝，9局下飛走了；他從4月27日起歷經10場先發任務、吞下4連敗，本季戰績1勝5敗、防禦率4.58。

曾峻岳後援0.1局失兩分，吞下本季第2敗，終止連續15場救援成功。

邱智呈擊出一支全壘打。 統一獅提供
邱智呈擊出一支全壘打。 統一獅提供

陳傑憲 林益全

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