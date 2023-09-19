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中職／張進德頭部強襲球其實沒那麼強 布里悍氣：所以我才漏

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍先發投手布里悍。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手布里悍。記者余承翰／攝影

休4天再登板，布里悍依舊強悍，今天先發7局失2分，幫助龍隊以5：4擊敗富邦悍將隊，他拿下本季第8勝，防禦率2.16也在補足局數後進榜，賽後談起第3局張進德直朝頭部而來強襲球，他的反應不是嚇一跳，而是小不爽。

布里悍先發7局共用93球，被敲7安打、失2分，一開賽先挨了李宗賢首局首打席全壘打，第2局則是遭遇王正棠一壘打、戴培峰二壘打串聯，讓他再掉1分，接下來狀況回穩，一路投到7局結束。

布里悍指出，感覺悍將前2局有計畫的攻擊，有注意到他們專攻伸卡，第3局開始改變配球策略，增加變化球的使用。

第3局張進德打回投手方向，直朝布里悍的頭部而去，他的手套碰了一下，沒讓這球打到自己，但沒攔下這球，隊友的守備也已來不及處理，讓張進德跑出一支內野安打。

看到這球高速飛來的瞬間，是否嚇了一跳？布里悍回想起來，抱持可惜的心情多一點，「我以為打得很強勁，但和我想像的不一樣，其實沒那麼強，所以我才會漏掉那球，有點不爽的是，其實那應該是可以抓到出局數。」

布里悍投完此戰後，補足局數進榜，以防禦率2.16空降排頭，擠下自己的隊友鋼龍（3.03），但他透露，今年經歷骨裂的兩個月缺賽，對個人獎項沒有那麼在意，「如果我可以繼續拉長局數，減少牛棚使用，球隊也會更順利。」

布里悍 張進德

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