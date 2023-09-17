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中職／老是傷到腳踝 岳東華笑：習慣了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
第11屆中信盃黑豹旗青棒賽將在10月14日開打，中信兄弟球星岳東華今天出席開戰記者會。記者余承翰／攝影
第11屆中信盃黑豹旗青棒賽將在10月14日開打，中信兄弟球星岳東華今天出席開戰記者會。記者余承翰／攝影

2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月14日開打，中信兄弟隊二壘手岳東華今天參加開賽記者會，打過第1屆的他回憶滿滿，當時對手鄭浩均如今已變成隊友，近期因傷下二軍的他已經開始出賽，老是傷到腳踝笑說「習慣了」。

想起當年黑豹旗，岳東華對當時四強戰印象最深，因為輸給桃園農工（現北科附工）只能打季軍戰，四強戰對上桃農王牌鄭浩均、王政順（當時名為王崇穎），如今都是兄弟隊友。

岳東華笑說，不記得兩人有沒有聊過當年的事情，倒是當下雖然彼此不認識，「但因為他投球的時候感覺一直在笑，我打擊時也就笑回去，他那時候身材好，球速快又有控球，很難打。」

岳東華今年7月23日因跑壘時「翻船」導致右腳踝關節韌帶撕裂，最近在二軍已經出賽4場、2場先發二壘，他說：「狀況不錯，已經準備好比賽，恰哥（彭政閔）也都有關心，我們就是準備好自己，等待時機。」

2021年岳東華就曾因左腳踝受傷開刀，今年輪到右腳，他笑說自己有經驗，「已經習慣了，都是傷到腳踝。」這段期間岳東華就是一直復健、按摩，力拚早日歸隊，「現在動起來，一定還有些痠，但沒有什麼問題。」

第11屆中信盃黑豹旗青棒賽將在10月14日開打，中華棒協副理事長林華韋（中）、中國信託商業銀行董事長利明献（左二）、體育署主秘呂忠仁（右二）、中信兄弟球星岳東華（右一）、前黑豹旗球員陳品薰（左一）一同參與開戰啟動儀式。記者余承翰／攝影
第11屆中信盃黑豹旗青棒賽將在10月14日開打，中華棒協副理事長林華韋（中）、中國信託商業銀行董事長利明献（左二）、體育署主秘呂忠仁（右二）、中信兄弟球星岳東華（右一）、前黑豹旗球員陳品薰（左一）一同參與開戰啟動儀式。記者余承翰／攝影

岳東華 黑豹旗 鄭浩均

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