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中職／4大主力先發不分土洋 彭政閔設定全部投1休4拚了

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中信兄弟隊下半季排名暫居榜首，總教練彭政閔仔細考量先發投手戰力。記者藍宗標／攝影
中信兄弟隊下半季排名暫居榜首，總教練彭政閔仔細考量先發投手戰力。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊下半季排名暫居榜首（和樂天桃猿隊並列），今天開始7天內有6場硬仗要打，主力先發投手投1休4成為常態，除了本土最多勝的鄭浩均，3名洋投艾里歐、艾士特、德保拉也都按照如此節奏登板，全力打拚戰績。

下半季競爭非常激烈，兄弟、猿隊、味全龍隊之間沒有勝差，富邦悍將只落後1場，統一獅隊也只有1.5場，戰況隨時可能生變。

艾士特今天登板對決猿隊，兄弟總教練彭政閔表示，外籍投手投1休4有可能變成常態，他們之前都是這種訓練模式，其他比賽再看狀況穿插本土投手。

兄弟除了3洋投艾里歐、艾士特、德保拉固定輪值，二軍還有另一名洋投馬格文；彭政閔強調，除非一軍3人有狀況，不會隨便叫上新洋投，也希望馬格文做好準備，保持最好的備戰狀態。

洋投降到二軍要15天才能歸隊，彭政閔認為，現在各隊戰績接近，15天會有10場比賽，光是這10戰就可改變很多事情，現在不是測試新洋投的時刻。

鄭浩均預定21日先發對決味全龍隊，接著就向中華隊報到，全力備戰杭州亞運；彭政閔點名鄭凱文、余謙、徐基麟都是接替人選，但徐基麟最近因為盲腸炎開刀，已經休養一陣子，才剛恢復投球，評估9月底、10月初應可正常出賽。

另外，對於今年選秀會首輪選中的林暉盛，彭政閔表示，目前是以中繼投手的方向為主，必須觀察他的狀況還有球隊需要，再評估是否拉上一軍。

彭政閔 味全龍 德保拉

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