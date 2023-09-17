黑豹旗／當年回憶有鄭浩均 岳東華：他一直對我笑

中信盃黑豹旗青棒賽將於10月14日開打，中職中信兄弟野手岳東華出席記者會，分享高中打黑豹旗對戰鄭浩均印象深刻，「他一直對著我笑、我也對他笑」，也勉勵母校穀保學弟全力展現自己。

第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將於10月14日開打，此次總計195支球隊參賽，今天記者會上請來打過2013年首屆黑豹旗球員、現役中職中信兄弟隊野手岳東華出席。

岳東華在記者會上表示，很榮幸可以打首屆黑豹旗，當時母隊穀保家商棒球隊在黑豹旗4強輸給桃園農工（北科附工前身），後來季軍戰擊敗屏東高中、拿下季軍。

岳東華回憶，當時黑豹旗與桃農對戰投手就是現在的隊友「美美」鄭浩均，「他一直笑笑的，我當時還想說他在笑什麼，所以我也對他笑」。岳東華表示，當時兩人都不認識，沒有什麼交集，但鄭浩均高中就很強，身材不錯、球速也很快。

岳東華母校穀保家商是去年黑豹旗冠軍隊伍，岳東華在記者會上也勉勵學弟們，黑豹旗有台灣甲子園封號，一場定輸贏、每個play都很關鍵，但也希望學弟們不要給自己太大的壓力，全力展現自己、拚戰到最後。