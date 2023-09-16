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中職／相隔56天開轟 陳子豪拚連續賽季10轟自知難度高
中信兄弟隊今天以9：4擊敗樂天桃猿隊，戰績追平下半季第一的位置，還看到久違的砲管疏通，陳子豪相隔56天開轟，這僅是他本季第4轟，要推進連續賽季雙位數全壘打，他自知難度頗高，「現在不會想，打擊率那麼低，為球隊建功比較重要。」
陳子豪今年狀況起伏大，今天賽前打擊率僅1成78，前一轟已是7月22日，今天單場雙安，首局從陳克羿手中敲出的兩分砲，僅是他本季第4轟、客場第1轟。
彭政閔表示，陳子豪的近況有比較回穩，「相信他也一直很努力在調整，一、二軍教練團都滿用心在協助，他一直以來都是打擊見長的選手，如果有他的球棒，可以讓球隊的表現更好。」
陳子豪從2016年起，已經連7季雙位數全壘打，以本季進度來看，想要延續恐怕難度很高。他也說：「應該很難吧！現在不會去想，打擊率那麼低，為球隊建功比較重要。」
他指出，今年下二軍的次數多、待在二軍的時間長，持續有在調整，打擊動作多少會有一些不同，但應該差距不大；相比狀況最不好時與現在的差異，他說得很玄，「之前選球還可以，但就是很容易揮到壞球，現在就還好，有比較冷靜、比較果斷。」
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