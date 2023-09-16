中職／生日前夕空降防禦率王 鄭浩均：沒有想當什麼王

26歲生日前一天，中信兄弟隊鄭浩均以2.91空降防禦率王寶座，他霸氣宣言：「沒有想說要當什麼王，只想把我份內工作做好，盡量做到完美。」

兄弟今天以9：4擊敗猿隊，此役由兩位新人王呼聲最高的投手同場先發，鄭浩均投5.1局被敲6安打、失3分，拿下本季第9勝，陳克羿投4.1局被敲6安打、失5分承擔敗投。

鄭浩均賽後防禦率上漲為2.91，本季累積96局投球，而今天為兄弟本季第95場出賽，他正好跨過進榜門檻，空降防禦率王寶座，將在兄弟下周一與統一獅隊之戰後退位，但他在投入杭州亞運之前預計還會再投1場，再為自己推進出賽局數。

總教練彭政閔指出，鄭浩均可能因為第一次經歷這麼長時間的賽季，近期狀況相對不穩；鄭浩均也坦言，這麼長的賽季，自己是第一次碰到，「後半段多少會有比較疲勞的狀態，但還是要有點想法去克服，希望盡可能把局數拉長。」

前往中華隊報到前，是否還會再投一場先發，鄭浩均靜候教練團通知，自己會持續做好準備，「把球隊先顧好，才會有比較好的心情去報到。」

鄭浩均將在明天度過26歲生日，賽後也自曝一項趣事，陣中洋投們喜歡把先發日當生日，賽後對他祝賀生日快樂，而他一說「明天才是我生日」，把他們都嚇了一跳。