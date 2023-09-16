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中職／新人王之爭不選邊站 恰總有看到桃猿對陳克羿的刻意

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿投手陳克羿。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿投手陳克羿。圖／樂天桃猿隊提供

桃園棒球場今天的賽事由兩位新人王呼聲最高的選手正面過招，鄭浩均、陳克羿同場先發，中信兄弟隊教頭彭政閔不選邊站，認為兩人各有所長，鄭浩均從一進入聯盟就展現未來王牌架式，陳克羿則是看到樂天桃猿隊對他的「刻意」。

聽聞新人王之爭，彭政閔先是詫異，「克羿不是進來很久？」得知他仍符合新人票選資格，恰總不選邊站，「各憑實力，大家加油，只要可以贏球，我站在贏球那一邊。」

彭政閔指出，鄭浩均本身的條件，進入中職後的表現，看得出來球技成熟、有能力，「他的球尾勁、細膩度，很少在本土投手看到，最主要是他自己可以在這樣的環境下把自己的優點維持很好。」他坦言過去對「美美」比較陌生，也是在他進來後才注意到他這一面，「從去年選秀進來到今年，一直展現出球隊王牌，甚至未來國際賽王牌架式。」

至於陳克羿，彭政閔說：「他進來滿多年，今年出自己的一片天，算是生涯代表作。」是否意外陳克羿本季的成績，彭政閔表示，「之前在二軍看到陳克羿，知道的是，他們有很刻意在先發的位置上栽培他。」

中信兄弟投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供

彭政閔 鄭浩均 樂天桃猿

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