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中職／林子偉遭代打因背部緊繃 差點神調度？曾總：成功才是

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊林子偉。本報資料照片
樂天桃猿隊林子偉。本報資料照片

樂天桃猿隊昨天打到延長10局以3：5輸給中信兄弟隊，林子偉在第10局的打席被代打換掉，總教練曾豪駒指出，林子偉昨天在接球後反應背部有點緊繃，因此才換人，後續已無大礙，今天正常先發。

昨役10局下面對續投的呂彥青，猿隊在一出局後梁家榮敲出二壘打，得點圈有人的嗆司，本該輪到林子偉的棒次，但猿隊換上馬傑森代打。

林子偉遭代打換掉，並非信任動搖，曾豪駒表示，林子偉最後一局接球時反應背部有點緊繃，讓他先下，後續回報恢復沒有問題，今天可以正常出賽。

馬傑森的代打還真的差點出現神調度，差一點點就是一支追平兩分砲，但這球最終認定是界外，馬傑森錯過當英雄的機會，隨後打出內野滾地球出局。

曾豪駒笑說：「只有成功才是神調度，失敗了就什麼都不是。」但他肯定馬傑森這個打席的內容，「有達到設定的目標，果斷揮擊，這是好的地方。」

加上昨役在內，馬傑森生涯對戰呂彥青8打數敲出4安打，握有5成的對戰打擊率，其實對戰數據頗佳。

林子偉 馬傑森 曾豪駒

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