中職／悍將桃猿鏖戰12局握手言和 曾峻岳拿MVP

中職富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊交手，兩隊從5局開始分數凍結，鏖戰至延長賽12局都沒能再拿下分數，終場1比1握手言和。悍將投手曾峻岳後援投2局無失分、拿下單場MVP。

中職富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將隊開賽就有攻勢，1局下1人出局後王勝偉、張進德、范國宸接連敲出安打攻勢串聯，幫助球隊先馳得點。

桃猿隊前4局沒有拿下分數，5局上張閔勛率先敲出安打，林政華犧牲觸擊靠著趁傳上壘，陳晨威安打推進，再靠著犧牲觸擊跑回追平分。

兩隊9局打完1比1僵持不下，延長賽也都沒能再拿下分數，終場握手言和；悍將投手曾峻岳今天9局後援登板，投2局飆出3次三振、無失分， 獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊先發捕手姚冠瑋7局上守備時，處理一壘界外飛球，與一壘手范國宸相撞倒地，范國宸稍微休息後起身、繼續留在場上，姚冠瑋傷勢較嚴重，被擔架抬下場。悍將球團回報狀況，姚冠瑋撞擊當下有引起輕微腦震盪，立即送醫後目前無大礙，有背部肌肉拉傷情形、會持續觀察中。