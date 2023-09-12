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中職／2傷兵傷情 廖健富左膝腫脹、姚冠瑋背部拉傷
樂天桃猿隊強打廖健富今天4局跑壘時提前傷退，球團釋疑傷情，是在滑壘時擠壓到左膝，有輕微腫脹發炎，持續觀察後續狀況。
廖健富賽前以19轟、70分打點居打擊雙冠王，此役擔任先發第3棒、指定打擊，第4局挨觸身球，朱育賢則因三壘手李宗賢失誤上壘，形成一、二壘有人，下一棒梁家榮打向游擊方向的滾地球，廖健富在回壘時倒地，教練團、防護員上場了解狀況後被背下場，換上林泓育代跑。
猿隊球團表示，廖健富滑壘擠壓到左膝，當下無法正常行走，膝蓋前側有輕微腫脹發炎反應，目前在防護處理後，再觀察評估後續狀況。
悍將捕手姚冠瑋則在7局守備時與一壘手范國宸為了接界外球直接攔腰撞上，范國宸續留場上，姚冠瑋則被擔架抬出場，立即送醫觀察。
悍將球團表示，姚冠瑋撞擊當下引起輕微腦震盪，立即送醫後目前無大礙，背部拉傷持續觀察中。
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