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中職／王念好休息幾天再去悍將報到 季末一軍亮相有條件

中央社／ 新北12日電
U18世界盃棒球賽國手王念好結束賽事後，預計先休息幾天再向中職富邦悍將隊報到。記者余承翰／攝影 聯合報系資料照
U18世界盃棒球賽國手王念好結束賽事後，預計先休息幾天再向中職富邦悍將隊報到。記者余承翰／攝影 聯合報系資料照

U18世界盃棒球賽國手王念好結束賽事後，預計先休息幾天再向中職富邦悍將隊報到，悍將總教練丘昌榮表示，王念好如果二軍出賽和身體狀況正常，季末有機會一軍亮相。

U18世界盃棒球賽落幕，此次台灣隊長王念好攻守有表現，複賽對美國敲出2分砲令人印象深刻。王念好是今年中職選秀首輪悍將球團指名好手，悍將總教練丘昌榮表示，王念好會先放幾天假再到二軍報到投入訓練。

被問起王念好是否算是即戰力，丘昌榮表示：「相信他有這個能力」，但也提到職棒球隊中有很多有具有國手資歷的球員，新秀進到職棒後，首先要先觀察體能狀態，給防護員評估檢查身上是否有不舒服的地方。

丘昌榮提到，王念好進到球隊後會安排肌肉訓練，並且投入二軍例行賽，王念好有放在60人名單中，如果表現正常、身體狀況也可以配合，季末有機會讓他一軍亮相。

但丘昌榮也提到，每個球員的適應能力不同、有快有慢，都還需要觀察，王念好過去在高中母隊及U18世界盃棒球賽都是三壘出賽，進到悍將隊後三壘、一壘、代打都有機會。

王念好 丘昌榮 棒球

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