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中職／下半季最燙的葉子霆骨裂下二軍 丘總：我也覺得可惜
富邦悍將隊今天選手異動，下半季用腳程扮演關鍵人物的葉子霆，因觸身球骨裂確定下二軍；先發投手江少慶已在傳接，但總教練丘昌榮坦言，現在看起來，今年要復出是比較困難。
下半季之爭仍呈現亂集團，第1到第5之間只有4.5場差距，悍將被上半季戰績拖累，想在全年戰績出線形同不可能，只能靠取得下半季王座一途，但最近要折損一位重要戰力。
葉子霆從7月19日起的出賽，打擊率高達0.361，但9日被味全龍隊投手郭郁政的觸身球砸到，左手背骨裂，原先仍留在一軍名單，等待今天回診狀況，最終確定降下二軍，升上于森旭。
丘昌榮賽前受訪時，尚在等待葉子霆回診結果，確定異動是否升上于森旭，對於狀況正好的葉子霆因傷下二軍，也忍不住嘆「我也覺得很可惜。」
江少慶因右手韌帶傷勢也已缺陣許久，丘總表示，「他有在持續復健、訓練，但今年看起來應該是比較困難。」是否本季報銷則先不說死。
U18世界盃中華隊長王念好結束國家隊任務後，預計先放假3天再向二軍報到，丘總認為他的攻守穩定、確實有能力，報到後還是要先看他的身體、肌力狀況，二軍會安排出賽，「若各方面都OK，是有可能在一軍讓他出賽，最快也要10天、2周後。」他點名位置可能是三壘、代打、指定打擊及一壘。
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