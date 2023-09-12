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中職／江少慶下半季歸隊有困難 但丘總不願把話說死

中央社／ 新北12日電
江少慶目前復健進度是30公尺傳接球，但下半季歸隊有難度。 聯合報系資料照
江少慶目前復健進度是30公尺傳接球，但下半季歸隊有難度。 聯合報系資料照

中職富邦悍將隊投手江少慶上半季末受傷，受傷位置無需動刀，總教練丘昌榮表示，目前復健進度是30公尺傳接球，下半季歸隊有難度，但目前還沒完全確定，還需要防護員持續評估。

中華職棒富邦悍將隊投手江少慶上半球季末6月23日對中信兄弟先發，因右手肘肌肉緊繃提前退場，經檢查過後為右肘內側韌帶損傷，以高濃度血小板血漿（PRP）注射治療配合復健訓練恢復。

總教練丘昌榮今天賽前受訪表示，江少慶受傷的部位不會直接影響投球，所以不需要動刀，原本就評估今年要回到先發輪值不可能，但如果狀況許可，可能會牛棚中繼出發。

但丘昌榮也提到，江少慶目前復健進度還在30公尺傳接球，下半季要歸隊「可能有點難度」。不過丘昌榮沒有把話說死，強調「真的還沒有確定」，並表示如果江少慶復健狀況經過評估、自己覺得身體沒問題，就有機會中繼出發，但如果沒辦法，今年可能就會讓他專心復健。

江少慶 丘昌榮 富邦悍將

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