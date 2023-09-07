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中職／曾峻岳說之前被江坤宇打醒了 稻葉篤紀現場直擊

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
日本職棒火腿隊總經理稻葉篤紀再度到新莊球場觀戰，目標鎖定曾峻岳。記者陳正興／攝影
日本職棒火腿隊總經理稻葉篤紀再度到新莊球場觀戰，目標鎖定曾峻岳。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在新莊主場以6：1擊敗中信兄弟隊，「守護神」曾峻岳9局上登板，順利完成關門任務，日本職棒火腿隊總經理稻葉篤紀4天內第2次到場觀戰，曾峻岳說：「好像有聽到，不會影響投球。」

悍將4日對味全龍隊之戰，稻葉首次到新莊球場觀察曾峻岳投球，最快球速151公里，今天再度進場，最快達153公里。

曾峻岳表示，投球心態一樣，就是保持平常心，為球隊守下勝利最重要。

悍將捕手戴培峰認為，曾峻岳8月23日對兄弟之戰，被江坤宇轟出再見全壘打後「醒過來」，希望他以後可到日本發展。

曾峻岳表示，真的被這支全壘打打醒了，今年天氣太熱，為了經典賽又提早開機，確實有疲勞感。

他說：「投球時不會在意稻葉，球季結束再做考量，現在幫助球隊贏球才是重點。」

富邦悍將隊「守護神」曾峻岳（右）完成關門任務後和捕手戴培峰握手。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊「守護神」曾峻岳（右）完成關門任務後和捕手戴培峰握手。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊「守護神」曾峻岳順利完成關門任務。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊「守護神」曾峻岳順利完成關門任務。記者陳正興／攝影

曾峻岳 稻葉篤紀

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