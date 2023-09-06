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中職／比完才知火腿GM來了 曾峻岳想對決吳念庭

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
曾峻岳季後動向倍受期待。記者余承翰／攝影
曾峻岳季後動向倍受期待。記者余承翰／攝影

日職火腿隊總經理稻葉篤紀今天下午現身新莊棒球場，與球團高層會晤，日前他對曾峻岳投球評價讚譽有佳，也讓人好奇曾峻岳球季後的動向，若真的有望旅日，曾峻岳希望跟吳念庭、王柏融對決。

21歲的曾峻岳是2020年選秀會悍將隊第7指名，隔年開始常駐一軍，中職資歷將滿3年，今年球季結束就有機會取得旅外資格，曾峻岳一直將旅外視為目標，如今不僅火腿隊，包含歐力士隊在內有多支日職球隊都對他保持關注。

稻葉篤紀是在4日到新莊球場觀看賽事，剛好看到曾峻岳上場關門，以14球演出3上3下，最快球速151公里，隔天稻葉篤紀受訪時稱讚，曾峻岳擁有優異的投球能力，速球具有尾勁，球軌跡往下掉的指叉球也很有威力。

「我也是比賽完才知道。」曾峻岳談及稻葉篤紀特地到場觀戰時表示：「沒有多想什麼，他來看就是把自己最好的表現出來。」成績受到多支日本球隊關注，曾峻岳也不願多想，「還是做我自己該做的。」

今年季前參與世界棒球經典賽的經歷，曾峻岳認為對自己職棒生涯有很大幫助，如今又遇到旅外契機浮現，「年輕有機會挑戰就去，才知道自己不足的地方。」

也因為經典賽，曾峻岳認識了在西武隊的台將吳念庭，當時一起聚餐時，吳念庭就希望曾峻岳能過去（日職），也因此若明年真的旅日，曾峻岳最希望能夠對戰吳念庭，若剛好變隊友，「那就想對柏融。」

經典賽疲勞的累積加上遇到酷暑，曾峻岳在7、8月狀態一度下滑，但在8月下旬開始逐步回升，8月26日甚至投出生涯次快的156公里球速，曾峻岳說：「目前感覺有慢慢變好。」

曾峻岳 稻葉篤紀 吳念庭

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