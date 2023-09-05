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中職／獅隊新洋投蘭道爾初登板奪勝 悍將近4戰只得2分

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅先發投手蘭道爾投6局失1分。記者侯永全／攝影
統一獅先發投手蘭道爾投6局失1分。記者侯永全／攝影

兩位新洋投同場「開箱」，統一獅隊蘭道爾繳出一場6局僅失1分優質先發，幫助獅隊以4：1擊敗富邦悍將隊，悍將吞下4連敗，這4場合計只拿2分。

蘭道爾先發6局共用98球，被敲6安打，失分出現在第5局，悍將連3安打開局攻下1分，但後續讓范國宸敲出雙殺打，避免失血擴大；悍將此役也啟用新洋投，恩力先發5.1局共用97球，被敲7安打、失3分。

獅隊第3局由邱智呈、陳傑憲的安打串聯先馳得點，第4局有再追加分數的機會，2安打、1保送無人出局已成滿壘，結果林益全遭到三振，陳重羽打向二壘方向形成雙殺。

悍將一度扳平1：1，但第6局蘇智傑、胡金龍2支二壘打搶下超前分，下一棒林益全再敲安打，也在此時打退了恩力，陳冠勳接手後，陳重羽打向投手方向，有機會形成雙殺但錯過，獅隊再跑回1分。

獅隊第7局以林靖凱的安打開局，悍將投手群突然陷入控球迷航，賴智垣、岳少華壞球連發，在滿壘時保送林子豪，擠回獅隊的第4分。

悍將前一勝為8月31日以14：7大勝中信兄弟隊，進入9月後又陷入得分乾旱，4戰依序攻下0、1、0、1分。

富邦悍將先發投手恩力投5.1局失3分。記者侯永全／攝影
富邦悍將先發投手恩力投5.1局失3分。記者侯永全／攝影

林益全 陳重羽

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