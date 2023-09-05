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U18世界盃／A組晉級隊伍確定 中波戰力拚分組第一

中央社／ 台中5日電
孫易磊。 中央社
孫易磊。 中央社

U18世界盃棒球賽A組晉級隊伍確定為中華隊、波多黎各、韓國，今天中華隊與波多黎各比賽攸關帶入複賽勝場，力拚分組第一，將由投手群狀況最佳的孫易磊先發。

U18世界盃棒球賽A組晉級隊伍已經確定，中華隊預賽依序擊敗澳洲、韓國、墨西哥、捷克，取得4連勝晉級，韓國隊今天擊敗墨西哥、戰績3勝1敗，波多黎各目前戰績3勝，3隊都已經確定晉級超級循環賽制複賽。

今天中華隊與波多黎各比賽、明天波多黎各和韓國隊比賽攸關複賽會帶入的戰績，若中華隊今晚擊敗波多黎各，預賽5戰全勝排名分組第一，將會帶著2勝晉級複賽、取得絕對優勢。

若今晚中華隊輸給波多黎各，則波多黎各與韓國隊的比賽勝敗會影響分組排名，波多黎各若擊敗韓國，波多黎各將以分組第一晉級，中華隊排名第2，若韓國擊敗波多黎各，戰績互咬將比對戰優質率（TQB）決定排名。

中華隊總教練吳柏宏昨天受訪時就提到，今天與波多黎各比賽變成最重要的一場比賽，必須全力搶勝、爭取晉級最佳優勢。

中華隊今晚比賽將派出投手群中狀況最穩定的右投手孫易磊先發，波多黎各則派出左投手馬丁尼茲（Alexis Martinez）先發，馬丁尼茲在本屆賽事中還沒有亮相過。

波多黎各陣中需要特別提防的打者是三壘手費雷茲（Adonys Velez），費雷茲目前本季賽事3場出賽都有安打，總計8打數敲出4支安打，包括1支三壘打、1支二壘打，貢獻3分打點，打擊率5成。

馬丁尼茲 棒球

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