中職／知道他想退不去戳破 林哲瑄還沒準備好告別高國輝

聊著高國輝引退的話題，林哲瑄的眼眶好幾次漫滿了淚水，瀕臨潰堤邊緣，「要做這個決定，應該是滿困難。」他坦言早已聽說，前幾天看高國輝傳來兩人當教練的照片，一眼就心領神會，但選擇不去戳破，自己也還沒準備好告別身為隊友的國輝。

高國輝今年球季打完退役，今天下午將在新莊棒球場先參與引退記者會，林哲瑄久違再於球場見到這位至交，卻是這樣的場合。

高國輝決定退役，林哲瑄並未事先聽他親口說，但已經略有耳聞，所以先前高國輝傳了一張兩人在富邦U18明日之星比賽擔任兩隊教頭、一起看打擊練習的照片，林哲瑄一眼就懂，但既然高國輝沒說，他也選擇不戳破。

「他沒說什麼，只是說時間過得好快。」林哲瑄說，當時高國輝說球隊漸入佳境，希望可以好好保持，「我也告訴他，要他趕快上一軍。」兩人幾個禮拜前也講了50分鐘的電話，「聊很多棒球的事情，也有講他在二軍想很多事情。」

「雖然我知道，但不想先戳破。」林哲瑄說，不管高國輝做什麼決定，自己都會支持，看到球團發出新聞稿證實此事，他還沒與高國輝聯絡，「我不知道要怎麼跟他講，我自己是…。」

話還說完，語調已逐漸哽咽，眼中的淚水在潰堤邊緣，「在這個環境就是沒辦法，因為隊伍少，我覺得他可以繼續打，這樣退下來是滿可惜。」被問到是否希望高國輝反悔，林哲瑄才破涕為笑，「希望引退賽打好一點，想說算了、算了，好像還可以繼續打。」

高國輝、林哲瑄的交情，源起2008年北京奧運8搶3最終資格賽同披中華隊戰袍。本報資料照片

林哲瑄眼中的高國輝，不論在球場上、球場下，都是選手的榜樣，「總是很早到球場，練習也是練最多的，用行動去影響學弟。」他在二軍也持續做著一樣的事，「很多學弟會主動去找他，他都是無私分享，也不會因為過去的光環就停止學習，一直在找可以幫助自己、幫助身邊的人更好的東西。」

兩人同樣有旅外背景，但真正熟識起來，是在2008年北京奧運8搶3資格賽同披中華隊戰袍，「那年一起打比賽才越來越熟，在國外也會互相打氣，回來又同隊努力那麼多年。」看好友即將卸下選手身分，他說：「雖然不捨，但不管怎樣，他還是會在這裡，用不同方式幫助富邦悍將。」