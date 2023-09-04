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中職／猜不透高國輝為何退休 林智勝急著找經紀人解惑

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
「大師兄」林智勝聽到高國輝要退休，覺得他還可以再拚。記者藍宗標／攝影
「大師兄」林智勝聽到高國輝要退休，覺得他還可以再拚。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊老將高國輝今天傳出退休一事，中職全壘打王「大師兄」林智勝直言，得知消息真的嚇一跳，以高國輝的實力，一定可以再拚下去，不知為何突然不打了。

林智勝今天一到新莊球場，已有預感媒體一定會詢問此事，他和高國輝是同一家經紀公司，還特別打電話給經紀人，想知道到底怎麼一回事。

林智勝2004年展開中職生涯，比高國輝早了9年，今年已是第20個球季；林智勝認為，自己41歲還在打，高國輝才37歲，實在沒有退休的必要，技術一定沒有問題。

中職歷年只有3名打者超過200轟，林智勝更是唯一300轟打者，目前302轟排名第1，接著是張泰山289轟、林益全208轟、林泓育198轟、彭政閔192轟、高國輝和張志豪170轟。

林智勝指出，「葉總」葉君璋提醒，絕對不要說自己很老，只要有這種心態，打球就會受到影響，實在想不到高國輝說要退休。

高國輝 林智勝 中職

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