中職／葉君璋說真的喜歡高國輝 曾一起封王當做美好結束

富邦悍將隊37歲老將高國輝將在季後退休，中職生涯11年唯一總冠軍紀錄是2016年，在義大犀牛隊以4勝2敗擊敗中信兄弟隊，當時教頭正是味全龍隊現任總教練葉君璋。

今天新莊球場悍將、龍隊之戰開打前，葉君璋談到高國輝選擇退休一事，回憶對這位昔日子弟兵，他說：「非常想讓自己變好、突破自己極限，因此給自己很多壓力。」

葉君璋表示，中職很少有高國輝這種類型的球員，好還要更好、練得非常多，只要狀況好，打全壘打很簡單，真的很厲害，比較麻煩是受傷。

葉君璋不只帶過高國輝，兩人在2002年8搶3奧運資格賽還是中華隊的隊友，對加拿大隊之戰打出衝突，至今仍讓很多老球迷印象深刻，他說：「還記得這場比賽，真的很喜歡高國輝。」

葉總形容，若是一、二壘有人，想看全壘打，高國輝「讓人有期待會發生什麼好事」，他一直因傷所苦，有傷就會有狀況，這是比較可惜的事。

龍隊過去曾經考慮挖角高國輝，葉君璋今天證實「有想過」，笑說一起拿過總冠軍，就當做美好的結束。