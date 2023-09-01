中職／高宇杰開轟將悍將扯下王座 鄭浩均8勝進逼勝投王

高宇杰的本季首轟，劃破投手戰的寂靜，今天在第5局從郭俊麟手中敲出陽春砲，幫助中信兄弟隊終場以2：0擊敗中信兄弟隊，將悍將從龍頭寶座拉下。

兄弟鄭浩均先發5.2局被敲4安打、無失分，差1個出局數就是優質先發，但隨著球數來到百球，控制力明顯下滑，第6局兩出局時被申皓瑋敲出安打，投手教練王建民喊出暫停後讓他續投，但面對王正棠連續2顆壞球，兄弟還是決定換上王奕凱接手，雖面對王正棠投出觸身球，及時K掉林哲瑄解危。

郭俊麟前4局未失分，把守計分板上的0：0，卻在第5局遭高宇杰陽春砲狙擊，一發點燃兄弟攻勢，王威晨打向游擊方向奮力跑出內野安打，岳政華也選到保送上壘，王政順補上一支二壘打，挹注1分打點，另1分則在本壘攻防戰被擋下，兄弟提出挑戰維持原判。

郭俊麟最終先發5局共用82球，被敲5安打、失2分，承擔敗投，鄭浩均則以本季第8勝續居本土勝投王，距離聯盟勝投王鋼龍也僅1勝之差。