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中職／8月MVP開獎 富藍戈、梁家榮首度獲獎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊富藍戈8月出賽11場、15.1局，防禦率0，取得6中繼1救援。本報資料照片
富邦悍將隊富藍戈8月出賽11場、15.1局，防禦率0，取得6中繼1救援。本報資料照片

中華職棒8月MVP投票結果出爐，樂天桃猿梁家榮拿下13票在打者部門勝出，投手由富邦悍將隊火球男富藍戈取得9票，兩人都是首度獲獎。

梁家榮8月多次繳出「準單場MVP」的表現，卻一再擦身，但這也為他累積出一張漂亮的單月成績單，繳出打擊率4成06、上壘率4成81、長打率6成81的恐怖數據，敲出28支安打、20分打點都是聯盟第一，4轟僅次於5轟的廖健富、吉力吉撈．鞏冠，毫無意外拿下單月MVP。

悍將隊8月打下10勝7敗佳績，富藍戈勞苦功高，球隊出賽17場，他就登板11場、15.1局僅失1分（無責失），送出17次三振，繳出防禦率0、每局被上壘率0.65的優異成績，取得6中繼1救援。

富藍戈取得9票，擊敗隊友瑞恩的2票，另外道博格、黃子鵬、呂彥青都拿到1票，繼2020年5月王躍霖後再由後援投手獲獎。

2023年8月投打MVP得主：

【投手】富邦悍將–富藍戈

【打擊】樂天桃猿–梁家榮

媒體投票結果：

投手

富藍戈（富邦悍將）：9票

瑞恩（富邦悍將）：2票

道博格（樂天桃猿）：1票

黃子鵬（樂天桃猿）：1票

呂彥青（中信兄弟）：1票

打擊

梁家榮（樂天桃猿）：13票

劉基鴻（味全龍）：1票

樂天桃猿 梁家榮 富邦悍將

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