中職／真的變身宇宙邦！悍將星空主題球衣 宇宙縮影穿上身

富邦證券冠名的富邦悍將隊流行音樂節主題日，將在9月9、10日登場，悍將全隊穿上「炫彩星空主題球衣」出戰，備受期待的「悍將好聲音」也將在10日賽後壓軸登場。

「富邦證券G！POP流行音樂節」本次「炫彩星空主題球衣」，以星夜色為主體，搭配桃紅色銀河的不對稱點綴，把宇宙的縮影穿上身，讓悍將們帥氣出擊。除了推出「炫彩星空主題球衣」外，另有「炫彩星空排汗TEE」、「炫彩星空隊名毛巾」，及首次推出的「炫彩星空球衣造型發光扭蛋」。

「G！POP流行音樂節」的壓軸好戲「悍將好聲音」再度盛大登場，將由悍將選手帶來動聽迷人的歌曲，由悍將神秘代表坐上評審台，為悍將們的表現帶來最精彩的講評，主題日兩天還可參加悍將好聲音神預測，預測成功者可獲得悍將APP點數。

活動兩天賽前設有「心情點歌台」，分別在場內及2樓場外舞台歡迎球迷用音樂訴說心情，2F場外舞台點歌可憑進場闖關卡填寫歌單遞給舞台DJ，球場內點歌則需先透過連結表單填寫歌名，就有機會在球場中播出所點歌曲，傳達心意給悍將球員與Fubon Angels。

5局場中還會有應援團及Fubon Angels精心準備的中場演唱表演，另外還有機會再獲得XS勁燃能量飲綜合莓果口味。