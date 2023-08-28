中職／林子偉首次熱舞好不習慣 首轟出爐跟肯特笑一下

樂天桃猿隊今天在桃園球場以8：3擊敗富邦悍將隊，林子偉生涯第3場比賽4打數3安打、攻下4分打點，獲選單場MVP，賽後首次站上頒獎台熱舞，笑說：「不習慣，以後會慢慢融入。」

林子偉4局下揮出安打，攻下個人在中職第1分打點，6局下首轟出爐，8局下追加兩分打點二壘打，只差三壘打就是完全打擊，他說：「先不要想太多。」

林子偉賽後首次隨著自己的應援曲跳舞，心情相當輕鬆；他表示，國外比賽結束就是結束了，從未有過這種經驗，旁邊有人提醒怎麼跳。

從旅美身分改披猿隊球衣，林子偉還在習慣中職環境，認為適應天氣比較重要，他說：「球場都沒有風，和國外差很多。」

對於今天3安猛打的好表現，林子偉說要感謝主、賽前也有禱告。

至於生涯首轟是從昔日紅襪隊友肯特的手中締造，林子偉說：「6局下抓第一球打，因為他都投直球，打出去時有跟他笑一下，他也笑了。」