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中職／徐若熙154公里是「控速」結果 準備好請咖啡
相隔674天在一軍出賽，味全龍隊投手徐若熙從緊張到回穩，今天在球數限制之下先發1.2局無失分，此役在「控速」之下最快球速154公里，徐若熙說現在第一步已經跨出，「相信下一場會越來越好。」
徐若熙去年7月進行TJ韌帶置換手術，復健過程順利，今天迎接術後一軍首戰，共用28球、21球是好球，被敲2安打、無失分。
徐若熙首局就耗了24球，一出局後讓連3棒上壘，滿壘場面幸有申皓瑋打向三壘的滾地球形成雙殺，讓他安然度過；第2局回穩，僅用4球抓下2個出局數，投手教練郭勝安也在此時上場換投，為徐若熙的回歸秀喊卡。
評價此役，總教練葉君璋認為，「應該是他現在還是有點亢奮，動作上無法很自然去投球，看得出來進入第二局比較順暢。」至於下一場會在何時？葉總表示，會在正常休息天數的情況下去安排。
徐若熙也自承緊張心情，「相隔一年多，還是會有一點落差，感覺打者每年都在進步，如果控球、變化球不好，他們很快就能掌握到剩下的球種。」他認為隨著出賽變多，更知道現在的打者型態，「就會去找到方法對付打者。」
天母球場今天大螢幕並未顯示球速，徐若熙也透露，「今天沒有開球速，我就是照我最舒服的方式去丟，今天其實有（控速），隔了一年多，不太清楚打者攻擊型態，很多上來第一顆都打直球，想說順順丟，讓守備去處理。」
徐若熙回歸首戰，隊友怕他一興奮就衝太快，王維中與他有暖心賭注，說好若超過153公里要請一人一杯星巴克，而此役官方系統並未顯示最快球速，電視轉播則是最快154公里，「超速」1公里，徐若熙也做好心理準備，「就請大家喝咖啡。」
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