中職／徐若熙回歸首戰1.2局飆速154公里 還在找「怪物」型態

味全龍隊徐若熙術後重生，今天在天母棒球場回歸，「怪物」型態尚未找回完全體，先發1.2局無失分，共用28球，最快球速154公里，跨出TJ韌帶置換手術後回歸第一步。

徐若熙先發1.2局共用28球、21球是好球，被敲2安打、無失分，此役沒有三振進袋，停留在生涯98K，留待下一戰挑戰百K里程碑。

徐若熙首局面對李宗賢以三壘方向滾地球抓下出局數，對王勝偉的打席開始飆速，耗了9球被掃出左外野方向安打，後續張進德敲安、范國宸挨觸身球，悍將僅一出局已經攻占滿壘，下一棒申皓瑋打向三壘形成雙殺中「滿壘計」，讓徐若熙度過這次危機。

首局用了24球才解決，徐若熙在第2局用球數明顯精簡，先讓王正棠打向二壘方向滾地球出局，林哲瑄打向左外野飛球遭到接殺，投手教練郭勝安也在此時上場換投。

徐若熙2021年以「怪物新人」之姿K出一片驚嘆號，但去年出現手肘韌帶撕裂傷，最終在7月進行TJ手術，全季出賽留下一片空白，今天是他相隔674天的一軍出賽。