中職／申皓瑋敲關鍵安吼一下 丘總稱讚不輕易說出口

富邦悍將隊今晚以3：2擊敗味全龍隊，距離下半季第一名的龍隊也只剩下半場勝差，敲出逆轉安的申皓瑋坦言關鍵時刻開心有表現，「有吼了一下。」

申皓瑋昨天在9局上敲出的飛球被郭天信以滑接方式接殺，今天在3局上面對0：1落後，一二壘有人時，申皓瑋將球敲到中外野靠左外野深處，郭天信這次來不及跑到位，一棒敲回2分打點逆轉比數。

加上昨天的全壘打，申皓瑋連兩場長打演出，近期攻守表現穩定，總教練丘昌榮不輕易給出稱讚，「巧合，這幾年球隊給他這麼多機會，他自己也知道，能夠有所成長在關鍵時刻敲出安打，穩定下來對球隊來說是好的事情。」

過去對戰布里悍打擊不算特別理想，申皓瑋認為今天能夠選好位置去攻擊，避免落入2好球的困境，「打出去有開心，有吼了一下。」

8局上輪到申皓瑋打擊時，龍隊突然將郭天信換下場，由林孝程接守中外野，味全龍球團表示，因郭天信膝蓋有些不適，因此換人。