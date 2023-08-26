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中職／申皓瑋敲關鍵安吼一下 丘總稱讚不輕易說出口

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋3局上敲出2分打點二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊申皓瑋3局上敲出2分打點二壘安打。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今晚以3：2擊敗味全龍隊，距離下半季第一名的龍隊也只剩下半場勝差，敲出逆轉安的申皓瑋坦言關鍵時刻開心有表現，「有吼了一下。」

申皓瑋昨天在9局上敲出的飛球被郭天信以滑接方式接殺，今天在3局上面對0：1落後，一二壘有人時，申皓瑋將球敲到中外野靠左外野深處，郭天信這次來不及跑到位，一棒敲回2分打點逆轉比數。

加上昨天的全壘打，申皓瑋連兩場長打演出，近期攻守表現穩定，總教練丘昌榮不輕易給出稱讚，「巧合，這幾年球隊給他這麼多機會，他自己也知道，能夠有所成長在關鍵時刻敲出安打，穩定下來對球隊來說是好的事情。」

過去對戰布里悍打擊不算特別理想，申皓瑋認為今天能夠選好位置去攻擊，避免落入2好球的困境，「打出去有開心，有吼了一下。」

8局上輪到申皓瑋打擊時，龍隊突然將郭天信換下場，由林孝程接守中外野，味全龍球團表示，因郭天信膝蓋有些不適，因此換人。

悍將隊這場贏球後，距離下半季第一又回到射程範圍內，申皓瑋表示：「每個人都有把自己的角色扮演好，不管是先發、沒先發還是代跑，一場一場保持下去，凝聚力越來越高。」

富邦悍將隊申皓瑋9局下接殺外野平飛球。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊申皓瑋9局下接殺外野平飛球。記者余承翰／攝影

申皓瑋 郭天信 味全龍 富邦悍將 丘昌榮

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