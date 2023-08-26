快訊

塗鴉怪客遍布北中南！這次換北捷受害 車廂慘況曝光

傳9月2日宣布參選…郭台銘若連署選總統？ 謝典林吐答案

才終結薪資亂象又出現最嚴重代理教師荒 教育部仍狀況外？

中職／申皓瑋逆轉安打到天網之外 悍將贏球逼近龍頭

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋3局上敲出2分打點二壘安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊申皓瑋3局上敲出2分打點二壘安打。記者余承翰／攝影

昨天一顆深遠中外野飛球被郭天信美技接殺，申皓瑋今天把球打到「天網」範圍外，3局上的2分打點二壘打逆轉比數，幫助富邦悍將隊以3：2擊敗味全龍隊，下半季勝差拉近到半場，吞下3連敗的龍隊第一名位置岌岌可危。

申皓瑋昨天在9局上敲出的飛球被郭天信以滑接方式接殺，今天在3局上面對0：1落後，一二壘有人時，申皓瑋將球敲到敲出中外野靠左外野深處，郭天信這次來不及跑到位，一棒敲回2分打點逆轉比數。

悍將隊4局上靠著2支安打及1次失誤再添1分，龍隊則是在2局下蔣少宏二壘打打回第1分後，到6局下才由劉基鴻的陽春砲再次得分。

富邦悍將隊先發投手郭俊麟相隔17天在一軍再登板，繳出5.2局失2分的好成績，在隊友幫忙下得到本季第2勝，第1次的先發勝，開季中繼出發的他，直到8月9日才重新回到先發。

味全龍隊洋投布里悍雖然先發7局僅被敲3支安打，另有4次三振、3次四壞保送，丟掉3分（2分責失）的優質先發，卻仍要吞下本季第5敗，防禦率上升到2.47。

富邦悍將隊先發投手郭俊麟。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手郭俊麟。記者余承翰／攝影

申皓瑋 郭天信 富邦悍將

延伸閱讀

圖輯／中職申皓瑋打擊火燙 悍將3:1領先龍隊

中職／被郭天信美技 申皓瑋鼓掌回應：你這個小調皮

中職／出賽2場都有申皓瑋開轟 瑞恩許願一直打、一直請

中職／瑞恩穩了！7局好投搶下1席 悍將洋投最後2選1

相關新聞

中職／申皓瑋逆轉安打到天網之外 悍將贏球逼近龍頭

昨天一顆深遠中外野飛球被郭天信美技接殺，申皓瑋今天把球打到「天網」範圍外，3局上的2分打點二壘打逆轉比數，幫助富邦悍將隊...

中職／桃猿洋投淘汰雷法 註冊二軍防禦率破5的由規

樂天桃猿隊洋投生存戰今天確定淘汰一人，雷法遭到除役，新註冊在二軍出賽5場防禦率5.56的日籍投手由規。

中職／被郭天信美技 申皓瑋鼓掌回應：你這個小調皮

「你這個小調皮。」富邦悍將隊申皓瑋如此形容味全龍隊的郭天信。因為申皓瑋昨天敲出個人本季第11轟，但也有一顆深遠飛球落入「...

MiLB／張育成4支4超猛打 鄭宗哲代打吞K

美職紅襪隊台灣好手張育成今天在3A出賽，繳出單場4支4的超猛打賞表現，然而球隊還是以5：6輸給國民隊3A，張育成本季在3...

中職／味全龍2上2下 拿莫下二軍因「球變小顆」

味全龍隊今天做出二上二下的陣容調整，拿莫．伊漾、劉時豪下放二軍，拉上瑪仕革斯．俄霸律尼、李展毅，總教練葉君璋解釋，劉時豪...

中職／龍6新秀僅張景淯放一軍 葉總心中有安排

今年選秀6人全數簽下，第一指名的穀保家商好手劉俊緯獲得簽約金520萬元、激勵獎金80萬元，不過除了旅美歸來的張景淯外，總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦