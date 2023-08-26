中職／申皓瑋逆轉安打到天網之外 悍將贏球逼近龍頭
昨天一顆深遠中外野飛球被郭天信美技接殺，申皓瑋今天把球打到「天網」範圍外，3局上的2分打點二壘打逆轉比數，幫助富邦悍將隊以3：2擊敗味全龍隊，下半季勝差拉近到半場，吞下3連敗的龍隊第一名位置岌岌可危。
申皓瑋昨天在9局上敲出的飛球被郭天信以滑接方式接殺，今天在3局上面對0：1落後，一二壘有人時，申皓瑋將球敲到敲出中外野靠左外野深處，郭天信這次來不及跑到位，一棒敲回2分打點逆轉比數。
悍將隊4局上靠著2支安打及1次失誤再添1分，龍隊則是在2局下蔣少宏二壘打打回第1分後，到6局下才由劉基鴻的陽春砲再次得分。
富邦悍將隊先發投手郭俊麟相隔17天在一軍再登板，繳出5.2局失2分的好成績，在隊友幫忙下得到本季第2勝，第1次的先發勝，開季中繼出發的他，直到8月9日才重新回到先發。
味全龍隊洋投布里悍雖然先發7局僅被敲3支安打，另有4次三振、3次四壞保送，丟掉3分（2分責失）的優質先發，卻仍要吞下本季第5敗，防禦率上升到2.47。
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