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中職／味全龍6新秀全數簽約 劉俊緯簽約金520萬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊在今年季中選秀會選入6名新人，今天球團也宣布全數完成簽約。圖／味全龍隊提供
味全龍隊在今年季中選秀會選入6名新人，今天球團也宣布全數完成簽約。圖／味全龍隊提供

味全龍隊在今年季中選秀會選入6名新人，第二指名的旅美左投張景淯日前公布加盟，今天球團也宣布全數完成簽約，第一指名的劉俊緯獲得簽約金520萬元、激勵獎金80萬元與一軍月薪9萬元。

味全龍球團今天宣布全數完成體檢及簽約程序，包含第一指名選手劉俊緯，以及姚恩多、黃侰程、陽念祖與林柏佑共五名選手。

18歲的劉俊緯來自青棒名校穀保家商，從少棒時期開始即表現亮眼屢獲個人打擊獎項，同時為去年U18世界盃主力游擊手，今年也在小馬亞太區青棒賽冠軍戰表現亮眼率隊奪冠，獲得簽約金520萬元、激勵獎金80萬元與一軍月薪9萬元肯定。

第三指名選手姚恩多今年20歲來自於文化大學，在今年全國成棒甲組春季聯賽擔任王牌投手，更進一步入選杭州亞運中華培訓隊26人名單一員，控球精準球速最快可達148公里，獲簽約金315萬元、激勵獎金45萬元與一軍月薪8萬元。

第四指名選手黃侰程今年18歲來自壽山高中，擁有左投優勢擅長曲球、滑球與變速球，獲簽約金240萬元、激勵獎金35萬元與一軍月薪7萬元。

第五指名選手陽念祖今年18歲來自東大體中，擔任2017年U12世界盃中華隊隊長，青少棒時期再度入選U15世界盃國手，今年也入選U18中華培訓隊24人名單內野手一員，獲簽約金190萬元、激勵獎金70萬元與一軍月薪7萬元。

第六指名選手林柏佑即將屆滿19歲，來自青棒強權平鎮高中，從高中開始專職投手，擅長球種有滑球與伸卡，同時具備控球精準、尾勁佳等特性，為少見的低肩下勾投手，獲簽約金120萬元、激勵獎金50萬元與一軍月薪7萬元。

味全龍隊在今年季中選秀會選入6名新人，今天球團也宣布全數完成簽約。圖／味全龍隊提供
味全龍隊在今年季中選秀會選入6名新人，今天球團也宣布全數完成簽約。圖／味全龍隊提供

林柏佑 味全龍 平鎮高中

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