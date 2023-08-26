中職／給師母開球打10億分 大義「犀牛腳」挨砸沒事

味全龍隊連三年舉辦「Forever85」徐生明總教練紀念日，今天邀請「師母」謝榮瑤擔任開球嘉賓，但一不小心暴投打到「犀牛腳」，前義大犀牛隊吉祥物「大義」雖然挨了觸身球，但仍給師母的開球打了「10億分」的高分。

天母棒球場今天由味全龍隊對戰富邦悍將隊，兩隊都與徐生明有淵源，主場龍隊球員為了主題日，全數換上85號球衣致敬，只不過賽前開球儀式，謝榮瑤不小心暴投，球一個彈跳打到大義的腳，大義受訪時一派輕鬆，表示沒有問題。

大義是中職史上最具人氣吉祥物之一，跟徐總最大連結是，當時兩人在場上的趣味互動，留下了「生明大義」的種種紀念照，謝榮瑤也說：「知道今天是它要來，心裡有點澎湃，徐總過世那天跟它有不少互動，我的兒子、女兒不太喜歡玩偶，但就是收集了了許多大義的娃娃。」

對於師母的開球表現，大義受訪時先比出1個1，後面追加9個0，10億分的超高分數，至於自己擔任打者的表現，大義則是比出9個9，只比師母的表現少1分。

相隔幾年才回到棒球場？大義自己也算不清，但他用爆炸性的手勢表現自己對於再見到球迷有多期待，但至於球迷說他「變胖了」，大義嚴正否認，秀出肌肉說自己是變壯了。