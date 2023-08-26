中職／被郭天信美技 申皓瑋鼓掌回應：你這個小調皮

「你這個小調皮。」富邦悍將隊申皓瑋如此形容味全龍隊的郭天信。因為申皓瑋昨天敲出個人本季第11轟，但也有一顆深遠飛球落入「天網」，他刻意在二壘等待，就是要跟回來的郭天信說：「接什麼接啦！」

申皓瑋昨天4打數1安打，就是一發陽春砲，打擊近況不錯的他，最近5場比賽敲出4支安打，其中3發都是全壘打，申皓瑋表示：「沒有特別注意，但也不會刻意去想，專心面對投手，做好自己的打擊策略。」

原本昨天還有機會多1安，9局上申皓瑋敲出的中外野飛球，被郭天信長程衝刺、側滑接殺，當下看到如此美技，申皓瑋只能雙手一攤、鼓掌致敬。

賽後申皓瑋用個人社群IG隔空對話，稱呼郭天信「你這個小調皮。」郭天信則回應：「今年一人一次，很公平。」郭天信說的是今年4月12日在新莊球場，當時也是9局上，申皓瑋飛撲接殺了郭天信的可能長打，申皓瑋記得這個Play，但也說郭天信「他在外野就是很頑皮」。

昨天洋投瑞恩先發7局無失分，有趣的是，瑞恩兩場先發，申皓瑋都有開轟援護，瑞恩賽後笑說：「我絕對欠他一頓。」這一頓申皓瑋還沒吃到，但也說：「最近要比賽，應該會有機會啦，他投得很好，也激勵我們的表現。」