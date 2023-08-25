中職／出賽2場都有申皓瑋開轟 瑞恩許願一直打、一直請

富邦悍將隊今天以4：0擊敗味全龍隊，洋投瑞恩先發7局無失分，在831大限前搶下一席；巧合的是，他在中職的兩場出賽，都有申皓瑋的全壘打相挺，他也笑答如果申皓瑋繼續有這樣的表現，繼續請客不是問題。

瑞恩此役先發7局共用88球，被敲4安打、無失分，送出8次三振，前兩局都讓首位打者上壘，但捕手張進德兩度演出盜壘阻殺，幫助瑞恩消滅跑者，接下來僅在第4局被攻占得點圈。

瑞恩表示，「今天可以投到7局，大部分要歸功於捕手的引導和討論，前兩局在打者上壘後幫助我化解危機，賽前也有針對對手一起討論要怎麼投。」他也提到，今天的策略就是積極攻擊好球帶，一開賽投得比較抖，「趕快提醒自己回到計畫中。」

他在中職的兩場出賽，申皓瑋都開轟，瑞恩對此笑答：「我絕對欠他一頓，如果他繼續有這樣的表現，我也樂意繼續買單。」

通過這場生存戰，瑞恩表示，來到台灣的兩、三周，每場比賽都很有趣，與隊友相處愉快，很高興可以在這裡繼續投球。