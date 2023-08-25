快訊

黃國昌住家涉占國有地應自拆違建？環保局這樣說

侯友宜表態當選不排斥侯習會 要告訴習近平「這事情」

別被誤導！Nvidia財報和Arm IPO有你不知的深層意義

中職／出賽2場都有申皓瑋開轟 瑞恩許願一直打、一直請

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊洋投瑞恩。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投瑞恩。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以4：0擊敗味全龍隊，洋投瑞恩先發7局無失分，在831大限前搶下一席；巧合的是，他在中職的兩場出賽，都有申皓瑋的全壘打相挺，他也笑答如果申皓瑋繼續有這樣的表現，繼續請客不是問題。

瑞恩此役先發7局共用88球，被敲4安打、無失分，送出8次三振，前兩局都讓首位打者上壘，但捕手張進德兩度演出盜壘阻殺，幫助瑞恩消滅跑者，接下來僅在第4局被攻占得點圈。

瑞恩表示，「今天可以投到7局，大部分要歸功於捕手的引導和討論，前兩局在打者上壘後幫助我化解危機，賽前也有針對對手一起討論要怎麼投。」他也提到，今天的策略就是積極攻擊好球帶，一開賽投得比較抖，「趕快提醒自己回到計畫中。」

他在中職的兩場出賽，申皓瑋都開轟，瑞恩對此笑答：「我絕對欠他一頓，如果他繼續有這樣的表現，我也樂意繼續買單。」

通過這場生存戰，瑞恩表示，來到台灣的兩、三周，每場比賽都很有趣，與隊友相處愉快，很高興可以在這裡繼續投球。

申皓瑋 中職 富邦悍將

延伸閱讀

中職／瑞恩穩了！7局好投搶下1席 悍將洋投最後2選1

中職／爬牆美技專門戶 申皓瑋收不回再見轟「已經極限了」

中職／悍將10分歡迎肯特返一軍 6局好投相隔2個月奪勝

中職／壘上被兄弟追問safe還out 申皓瑋：尊重裁判

相關新聞

中職／瑞恩穩了！7局好投搶下1席 悍將洋投最後2選1

瑞恩先發7局無失分，幫助富邦悍將隊以4：0擊敗味全龍隊，他也通過洋投考核大戰，總教練丘昌榮賽後鬆口：「投這樣，當然有下一...

日職／王柏融4支0吞3K 本季首度先發時打擊繳白卷

效力火腿隊的旅日台將王柏融，今天遭到壓制，4打數沒有安打、吞下3次三振，這是他本季第一次在先發出賽時打擊上繳白卷，火腿終...

中職／高國麟表訂先發卻左側腹緊繃 悍將DH改交王正棠

富邦悍將隊打線在開賽前臨時變陣，原訂擔任指定打擊的高國麟，因左側腹緊繃退出先發打線，換成王正棠扛DH。

中職／徐若熙回歸嚴禁衝太快 王維中要他超過153請咖啡

味全龍隊投手徐若熙將在27日返一軍出賽，總教練葉君璋可以預期他的心情會很複雜，就連隊友都能理解他的期待，就怕他衝太快，徐...

中職／龍隊「風火輪」少 4號洋投考核條件健康+一點實力

味全龍隊新洋投拓克士（Tucker Smith）日前抵台，將在距離831大限前所剩不多的時間爭取最後一席。對於第4號洋投...

中職／爬牆美技專門戶 申皓瑋收不回再見轟「已經極限了」

申皓瑋飛簷走壁，前天面對江坤宇第10局的再見轟，差點又留下一記人生美技，他坦言只差一點點，但身體已經延伸到極限，時機也算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦