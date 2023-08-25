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中職／爬牆美技專門戶 申皓瑋收不回再見轟「已經極限了」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊外野手申皓瑋23日攀在牆上，距離沒收江坤宇的再見轟只差一點點。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊外野手申皓瑋23日攀在牆上，距離沒收江坤宇的再見轟只差一點點。圖／富邦悍將隊提供

申皓瑋飛簷走壁，前天面對江坤宇第10局的再見轟，差點又留下一記人生美技，他坦言只差一點點，但身體已經延伸到極限，時機也算得精準，「但這球沒辦法就是沒辦法，他打得太好了。」

悍將隊23日之戰打到延長10局以0：1輸給中信兄弟隊，曾峻岳登板被江坤宇一棒掃向左外野出牆，申皓瑋一路追球，在牆前縱身一躍，右手攀在全壘打牆上，左手伸長了手套，差一點就要演出驚天美技。

「差一點點而已。」申皓瑋比畫自己手套與那顆球的差距，賽後也有翻到影片，「我自己看，也覺得時機都算得還不錯，但那個已經極限了，沒辦法就是沒辦法。」

錯過一記人生美技，但又一次展現優異的運動條件，申皓瑋說：「有時候自己也不知道可以爬那麼高，就是一個當下的反應，這個無法刻意練習，這種球需要天時地利人和，不是每次都會遇到，可以的話，希望不要常常遇到。」

申皓瑋在2021年11月2日就有過成功的爬牆接殺，當時沒收味全龍隊王順和可能的長打，賽後時任總教練的洪一中賽後主動提起是關鍵play，大讚他的運動能力，「到牆邊踩起來，有的人踩不準，他踩得很準，還判斷的很準，守備能力很棒。」

申皓瑋 江坤宇 曾峻岳

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