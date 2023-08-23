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日職／中日龍白飯之亂！洋將讓投手有飯吃 野手繼續被限制

聯合新聞網／ 綜合報導
中日龍禁白飯掀起騷動。 截圖自夕刊體育推特
中日龍禁白飯掀起騷動。 截圖自夕刊體育推特

中日龍隊昨天以3：4不敵阪神虎隊，這是中日龍1959年後，首度在客場吞下13連敗。目前中日龍以41勝66敗3和，在中央聯盟敬陪末座。日媒《夕刊富士》爆料，中日龍監督立浪和義出竟然禁止球隊食堂提供白飯，「令和米騷動」也成為日網搜尋趨勢。

《夕刊富士》認為，中日龍近況低迷可能和月初球隊食堂出現「令和米騷動」有關，立浪監督突然要求撤掉飯鍋，禁止提供白飯。

該報導指出，今年中日龍打線為12球團最差。本月3日球隊餐廳入口突然出現「我們暫時不提供白飯」的告示牌，雖有球員表達不滿，但得知是立浪監督下達的命令，他們也無法多說什麼。

一名球隊人士向媒體爆料，立浪監督這麼做的原因和25歲外野手細川成也有關，細川進入夏天後成績下滑，立浪監督覺得是白飯吃太多，導致行動變緩慢，改善方式是不給他吃白飯，後來細川成績也確實提升。

效力中日龍多年的古巴洋投馬丁尼茲（Raidel Martinez）成為投手群救世祖，他強烈表達不滿，不到一天時間投手群就能吃飯了，不過這讓野手們更火大，因為他們仍被限制中。

白飯 餐廳 古巴

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