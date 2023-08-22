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中職／悍將10分歡迎肯特返一軍 6局好投相隔2個月奪勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊申皓瑋雙安貢獻4分打點，包括一發兩分砲、本季第10轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊申皓瑋雙安貢獻4分打點，包括一發兩分砲、本季第10轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊洋投肯特回歸一軍繳出一場好投，先發6局正好用100球，被敲7安打、僅失1分，悍將打線在比賽後段開火，終場以10：3擊敗中信兄弟隊，肯特拿下本季第4勝，距離前一勝正好2個月。

此役兩隊都推出洋投先發，泰樂、肯特在首局都失血，悍將連吞2K後由張進德、范國宸連敲二壘打開張分數，兄弟下半局以連3支安打開局，詹子賢掃回1分打點，儘管後續仍是無人出局、一二壘有人的局面，但詹子賢的跑壘疏失平添出局數，兄弟無法再多取分數。

范國宸4局上再敲安打，靠泰樂的投手犯規進壘，林哲瑄補上安打、帶有1分打點，2：1的1分差局面在進入第7局後如洩洪般止不住。

悍將在最後3局都有分數進帳，第7局林哲瑄、周佳樂安打開路，攻占一、三壘有人，戴培峰短打建功。8局上王勝偉安打、張進德保送上壘，一壘換上李宗賢代跑，發動雙盜壘成功，申皓瑋的安打掃回2分。

第9局王勝偉三壘打、范國宸二壘打、申皓瑋兩分砲，都為悍將再添分數，單局灌進5分，讓岳政華9局下的兩分砲不痛不癢。

范國宸單場3安打、貢獻3分打點，申皓瑋雙安、4分打點，這是他的本季第10轟，達陣生涯第一個雙位數全壘打賽季。

富邦悍將隊洋投肯特先發6局失1分，拿下本季第4勝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投肯特先發6局失1分，拿下本季第4勝。圖／富邦悍將隊提供

范國宸 申皓瑋

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