中職／悍將10分歡迎肯特返一軍 6局好投相隔2個月奪勝

富邦悍將隊洋投肯特回歸一軍繳出一場好投，先發6局正好用100球，被敲7安打、僅失1分，悍將打線在比賽後段開火，終場以10：3擊敗中信兄弟隊，肯特拿下本季第4勝，距離前一勝正好2個月。

此役兩隊都推出洋投先發，泰樂、肯特在首局都失血，悍將連吞2K後由張進德、范國宸連敲二壘打開張分數，兄弟下半局以連3支安打開局，詹子賢掃回1分打點，儘管後續仍是無人出局、一二壘有人的局面，但詹子賢的跑壘疏失平添出局數，兄弟無法再多取分數。

范國宸4局上再敲安打，靠泰樂的投手犯規進壘，林哲瑄補上安打、帶有1分打點，2：1的1分差局面在進入第7局後如洩洪般止不住。

悍將在最後3局都有分數進帳，第7局林哲瑄、周佳樂安打開路，攻占一、三壘有人，戴培峰短打建功。8局上王勝偉安打、張進德保送上壘，一壘換上李宗賢代跑，發動雙盜壘成功，申皓瑋的安打掃回2分。

第9局王勝偉三壘打、范國宸二壘打、申皓瑋兩分砲，都為悍將再添分數，單局灌進5分，讓岳政華9局下的兩分砲不痛不癢。