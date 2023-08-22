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中職／3次5連勝止步 味全龍今拚首度6連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
味全龍今挑戰「轉世龍」首度6連勝。圖／聯合報系資料照片
味全龍今挑戰「轉世龍」首度6連勝。圖／聯合報系資料照片

味全龍上周5戰全勝，雄踞下半季、全年戰績第一，從2021年上一軍以來，這已是第4度達5連勝，前3次都無緣再推進，今天將在嘉義市棒球場挑戰「轉世龍」首度6連勝，先發投手推出郭郁政，面對統一獅古林睿煬。

龍隊下半季穩定累積勝場，本季最長「僅」3連敗，較其他4隊都有4連敗以上「勝場荒」，年輕團隊展現迅速回血能力，從單周4敗到單周5勝，也將下半季、全年戰績王座討了回來。

龍隊以龍頭之姿迎接本周5戰，25日起將返回主場進行3連戰，可望迎接大將回歸，徐若熙回歸時程透過新聞稿漏端倪，球團公布27日之戰準備「徐若熙三振K板」限量發送給進場球迷，助威生涯已累積98次三振的他跨過百K里程碑。

悍將則成為首支完成季中選秀全部談約的球隊，第二指名的投手陳聖文以簽約金410萬附帶激勵獎金70萬、一軍月薪9萬的1.5年合約加盟，總教練丘昌榮不排除他在今年升上一軍的可能性。

悍將隊今年在選秀會上選進8人，人數僅次於新軍台鋼雄鷹隊（10人），加上透過自主培訓合約簽下1投手、1捕手，季中補強10人。

徐若熙 台鋼雄鷹 丘昌榮 統一獅 郭郁政 古林睿煬 味全龍

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