中職／徐若熙百K速度有望拚土投第2 土洋紀錄保持人都在龍隊

味全龍隊投手徐若熙預計在本周重返一軍賽場，這部「三振機器」再次啟動，目前生涯已累積98次三振，即將達到100K里程碑，速度有望寫下本土投手史上第2快，而最速紀錄的外籍及本土紀錄保持人其實都在龍隊陣中。

徐若熙2021年在一軍的初登板就技驚四座，面對中信兄弟隊先發3.2局，11個出局數都是三振；該季在投球限制保護之下，全季出賽20場（19場先發），共投81局，累積98K，奪三振率（K/9）10.889在投60局以上投手中排名第一。

熬過TJ韌帶置換手術的空白期，徐若熙將在本周重返一軍賽場，龍隊在27日賽事將發給進場觀眾「徐若熙三振K板」，相挺徐若熙迎接百K里程碑。

中職史上最速100K紀錄保持人，就是現任龍隊外籍投手教練的賈西，1996年7月12日達陣時剛好用300打席，排名第2為1997年和信鯨隊洋投李維拉313打席。

本土最速紀錄落在史上第3位，陳冠偉在今年5月6日完成100K時用316打席，李振昌339打席、郭泓志348打席為土投第2、3快，而徐若熙目前共投332打席。

徐若熙從新人年起的紀錄也還在延續中，挨轟明細還是一片空白，初登板起81局未挨轟排名史上第11，即將追上第10的許銘傑82.2局；聯盟紀錄為La New熊隊洋投梅森154局，本土紀錄則是吳俊良113.2局。