中職／第1項開張數據是失誤 林子偉：那顆可以算安打吧！

樂天桃猿隊今天以6：10輸給統一獅隊，林子偉一役開張多項數據，打擊上繳出雙安的好表現，可惜9局下的最後打席以再見雙殺打結束。此役從首失誤展開中職生涯，林子偉賽後反應相當誠實，「那顆可以算安打吧！」

林子偉的「開箱秀」，吸引1萬868人進場，他擔任先發游擊手、第6棒，還沒站上打擊區，先在1局上面對第1顆朝自己打來的球漏掉，讓蘇智傑靠失誤上壘、陳傑憲跑回分數，在中職開張的第一項數據是失誤。

「那顆不是失誤吧！那顆可以算安打吧！那麼軟弱～」林子偉的反應超直白，覺得這球有安打空間，既然被記失誤就接受；續被追問是否要提出申訴？他笑說：「我來跟總仔說一下。」

林子偉此役4打數敲出2安打，另有1保送，前兩打席碰到名字與他相似的獅隊左投林子崴，兩位「Tzu Wei Lin」對決，首打席為連續4顆壞球的保送，第2打席由林子崴飆出三振。

林子偉還原打席心境，「第一次比較等球，第二次過於積極，連壞球都打、好球沒打，希望下次不要不再有這個事情。」

他在第3打席碰到黃竣彥敲出首安打，並靠陳晨威三壘打跑回首得分，第8局再面對楊孟沅敲安，當時跑回分數，總教練曾豪駒在他旁邊說了幾句話，談了什麼？林子偉說：「叫我準備等一下可能要去守外野。」此役無緣展現超級工具人身手，「然後，比賽就結束了，就沒了。」