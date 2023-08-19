中職／斷念再拚旅外 林子偉體驗職棒生涯第一個在台灣的夏天

林子偉今天迎接在中華職棒的第一戰，回歸台灣的一刻，他已有覺悟，「回來選秀，就已經放下國外的夢想。」

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場出戰統一獅隊，成為「子海嘯」第一道浪席捲之處，林子偉擔任先發游擊手、第六棒出賽。

迎接首戰的心情，他說：「沒有想那麼多，當作在國外那時的比賽，趕快熟悉，不管是球隊、台灣天氣。」他坦言台灣的悶熱天氣會是考驗，自己職棒生涯以來沒在台灣度過暑假，身體要趕快適應。

林子偉今年在獨立聯盟還有守游擊，平常也會固定去練，今天守游擊並不覺得陌生，「只想著今天有比賽，就是儘量幫助球隊，沒比賽就是在場外準備好自己。」

林子偉選擇投入選秀，就已經斷念旅外，「就放下吧！回來台灣就是專注於現在。」至於首戰心情是否緊張，他笑答：「沒有想那麼多，不要一直問就不會緊張，一直問越講越緊張。」