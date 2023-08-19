快訊

北市養生館藏春色！「壞壞加碼行話」曝光 警突襲驚見30男女

北市迪化街8層大樓火災 燒到百年古蹟？警消急出聲

影／鬼門開第4天！高雄通緝犯昨撞警逃逸 今再衝陽台詭異墜6樓身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將簽2自培 延攬王念好哥哥、台伊混血投手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
原全越運動棒球隊楊皓然，成為富邦悍將培訓球員。 全越運動棒球隊粉絲團
原全越運動棒球隊楊皓然，成為富邦悍將培訓球員。 全越運動棒球隊粉絲團

富邦悍將隊今天公布簽下兩名自主培訓球員，其中捕手楊皓然為榜眼籤選進的王念好哥哥，形成兄弟同隊的緣分。

悍將今天宣布，與投手爾曼羅索普（Arman Rasoulpour）、捕手楊皓然達成自主培訓選手合約共識。球團表示，期待兩位選手加入球隊後持續磨練，以成為正式登錄球員身份的目標邁進，為悍將增添戰力。

24歲爾曼羅索普180公分、82公斤、是一名右投，擁有深邃五官的他是台灣、伊朗混血，在台灣長大、從小對棒球相當有興趣，不過並不是科班出身，直到大學時期才投入正式棒球訓練，轉學至台北城市科大後球技持續成長，2021年進入業餘安永鮮物棒球隊（全越運動棒球隊），今年年初則轉效力業餘台中市成棒隊，並在2023年未來之星邀請賽投出147公里的生涯最快球速，爾曼羅索普除了速球外，還擁有曲球、彈指曲球等變化球種，今年第2度參與中職選秀後，獲得悍將自主培訓選手合約。

來自台東的楊皓然今年22歲，身高175公分、體重88公斤，右投右打，主要守備位置為捕手，亦可擔任一、三壘手，從小就讀台東成功少棒、台東泰源青少棒、新北穀保家商，大學則就讀桃園開南大學，曾在2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽中獲得打點獎，今年則曾加入業餘全越運動棒球隊，攻、守兩端都相當具有潛力。

悍將球團除了將與季中選秀8名好手完成合約並完成相關入隊程序之外，2位自主培訓球員爾曼羅索普、楊皓然也即將前往二軍與球團報到，期待未來共同為悍將打出好表現。

棒球 中職選秀

延伸閱讀

中職／悍將3度「中彈」 李宗賢將照X光、林哲瑄無大礙

圖輯／中職申皓瑋轟2分砲 悍將5：1領先兄弟

圖輯／中職悍將新洋投瑞恩先發 1：0領先兄弟

中職／突破！申皓瑋兩分砲狙擊鄭浩均 單季9轟寫新高

相關新聞

中職／「子海嘯」第一道浪 桃猿林子偉扛游擊手出戰統一獅

「子海嘯」的第一道浪，今天席捲桃園棒球場，林子偉擔任樂天桃猿隊先發第6棒、游擊手，出戰統一獅隊，獅隊則由名字與他接近的左...

中職／獅隊16安贏不了 龍隊3戰清盤重返下半季龍頭

統一獅、味全龍隊今天上演打擊大混戰，獅隊16支安打贏不了球，此役從0：4落後追起，終場仍以6：8輸給龍隊；龍隊在這波3連...

中職／申皓瑋兩分砲、生涯首次3BB 挺瑞恩初登板奪勝

富邦悍將隊新洋投瑞恩「開箱」先發5局失1分（無責失），申皓瑋單場4次上壘，不僅敲出超前兩分砲，還是生涯第一次單場3次四壞...

中職／悍將3度「中彈」 李宗賢將照X光、林哲瑄無大礙

富邦悍將隊今天以6：1擊敗中信兄弟隊，但選手挨了3顆觸身球，李宗賢一人就兩度中彈，林哲瑄則是另一球的苦主，兩人雙雙提前退...

中職／悍將簽2自培 延攬王念好哥哥、台伊混血投手

富邦悍將隊今天公布簽下兩名自主培訓球員，其中捕手楊皓然為榜眼籤選進的王念好哥哥，形成兄弟同隊的緣分。

LLB次青少棒／桃園新明勝加拿大 晉國際組冠軍戰

LLB世界次青少棒賽桃園新明今天與加拿大隊交手，先發投手胡冠威4局好投，加上打線火力發揮，饒又語、吳柏承開轟，終場以14...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦