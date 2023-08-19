聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將簽2自培 延攬王念好哥哥、台伊混血投手
富邦悍將隊今天公布簽下兩名自主培訓球員，其中捕手楊皓然為榜眼籤選進的王念好哥哥，形成兄弟同隊的緣分。
悍將今天宣布，與投手爾曼羅索普（Arman Rasoulpour）、捕手楊皓然達成自主培訓選手合約共識。球團表示，期待兩位選手加入球隊後持續磨練，以成為正式登錄球員身份的目標邁進，為悍將增添戰力。
24歲爾曼羅索普180公分、82公斤、是一名右投，擁有深邃五官的他是台灣、伊朗混血，在台灣長大、從小對棒球相當有興趣，不過並不是科班出身，直到大學時期才投入正式棒球訓練，轉學至台北城市科大後球技持續成長，2021年進入業餘安永鮮物棒球隊（全越運動棒球隊），今年年初則轉效力業餘台中市成棒隊，並在2023年未來之星邀請賽投出147公里的生涯最快球速，爾曼羅索普除了速球外，還擁有曲球、彈指曲球等變化球種，今年第2度參與中職選秀後，獲得悍將自主培訓選手合約。
來自台東的楊皓然今年22歲，身高175公分、體重88公斤，右投右打，主要守備位置為捕手，亦可擔任一、三壘手，從小就讀台東成功少棒、台東泰源青少棒、新北穀保家商，大學則就讀桃園開南大學，曾在2022年梅花旗全國大學棒球錦標賽中獲得打點獎，今年則曾加入業餘全越運動棒球隊，攻、守兩端都相當具有潛力。
悍將球團除了將與季中選秀8名好手完成合約並完成相關入隊程序之外，2位自主培訓球員爾曼羅索普、楊皓然也即將前往二軍與球團報到，期待未來共同為悍將打出好表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言