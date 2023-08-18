中職／不追求長打的打擊心法 王政順下半季並列兄弟全壘打王

中信兄弟隊內野手王政順在今年下半季扮演內野最佳「救火隊」，用火燙的球棒替自己在競爭激烈的中信內野站穩一席。除了打擊成績亮眼，他的全壘打也在本季順利開張，目前更是球隊下半季全壘打王，談到本季的長打大爆發，他表示上場打擊策略就是把球打強、打紮實。

兄弟主戰二壘手岳東華在7月23日對富邦悍將一役中因跑壘受傷，賽後遭診斷為踝關節韌帶撕裂，恐要到季末才能回歸，面對內野中線的大空缺，兄弟教練團決定拉上王政順。而他表現也沒辜負教練團的期待，本季一軍出賽21場已超越過去兩年的總和，打擊率高達3成33，和去年的2成11有天壤之別。

除此之外，王政順本季已有3轟和9打點，和張志豪並列球隊下半季全壘打王，打點、保送數也都在陣中名列前茅。王政順下半季OPS+ （標準化進攻指數）更是突破天際的222.8，甚至比目前的打擊雙冠王廖健富還高，已然是打線中不可或缺的進攻箭頭，近期也開始進駐中心打線。

王政順前兩年全壘打掛零，甚至一支長打都沒有，但今年在一軍短短21場比賽內已經三度開轟。事實上他本季在二軍的長打率也是生涯新高，談到如何兌現在二軍的長打能力，他反倒保持平常心，表示「在二軍怎麼做，在一軍就怎麼做」。

王政順說：「其實不會追求長打，我的想法就是把球打強、打紮實，這是我比較想要的。和前兩年上一軍心態沒什麼差，目的都是幫助球隊贏球。」

王政順提到，二軍期間不管是在體能或訓練上的要求都不小，在過程中不免感到辛苦，但現在的表現也是過去努力的成果，現在待在一軍則繼續保持學習的心態，在場下和隊友之間互相提醒、督促，「待在二軍的過程要顧好自己堅持的心，畢竟沒有堅持到最後一刻，都不知道會發生什麼事情。」