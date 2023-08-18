中職／江少慶肘傷不須動刀 丘總考慮從中繼回歸是選項

富邦悍將隊投手江少慶的手肘韌帶傷勢，8月中再次進行檢查，評估不需開刀、只需要復健，總教練丘昌榮透露，他已經開始傳接，若接下來投完反饋正常，他有和投手教練提議，可能考慮先從中繼回歸賽場。

江少慶前一次出賽為6月23日，接下來檢查出手肘輕微撕裂、神經壓迫發炎，先休兵1個半到2個月，預計在8月中再次進行檢查，如今已有結果。

悍將球團表示，江少慶的右肘內側韌帶損傷，已有施打PRP治療，復健進度良好，近期就醫回診確認後，會逐步開始重啟投球訓練課表

丘昌榮表示，「目前是評估不需要開刀，只需要復健，他最近已經開始傳接，如果接下來復健順利，就會開始投球，看他投完的反饋。」他表示，「如果來得及，我是有跟投手教練建議，從中繼出發是不是有機會，但這些都還是要看他的恢復狀況。」

江少慶傳出手肘撕裂之初，外界擔心是否走上開TJ一途，但傷情其實不太一樣。丘昌榮指出，他的手肘撕裂位置，不太牽扯到投球，只是還是會有一點影響。