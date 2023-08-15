中職／無言的結局 悍將葉子霆再見暴傳把勝利傳進龍營

一場以1：1僵持的投手戰，卻是無言的結局，富邦悍將隊二壘手葉子霆傳一壘發生再見暴傳，味全龍隊以2：1擊敗悍將。

兩軍今天在天母球場交手，龍隊先發投手布里悍先發5.2局被敲4安打、失1分，悍將安得勝的成績更出色，投6.2局被敲4安打、失1分（無責失）。

龍隊首局在兩出局後先靠1安打及游擊手王勝偉的失誤進占得點圈，李凱威敲出二壘打先馳得點，但此後分數凍結，悍將則在6局上同樣於兩出局後出現攻勢，王正棠二壘打、張進德一壘打串聯追平。

王躍霖、王維中、林凱威相繼把關計分板上的「0」；悍將也推出勝利組牛棚應戰，富藍戈從第7局、兩出局時登板，一路投進第9局，被首位打者吉力吉撈．鞏冠敲安，劉基鴻隨後出現雙殺打，面對李凱威再投出保送後退場，曾峻岳接手危機未解，陳品捷敲出安打，林孝程打向二壘方向，葉子霆接球後傳一壘發生暴傳，直接將勝利傳到龍隊陣營。