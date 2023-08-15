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中職／福來喜想續打球 彭政閔盼下個球季再合作

中央社／ 桃園15日電
福來喜。圖／中信兄弟隊提供
福來喜。圖／中信兄弟隊提供

中華職業棒球大聯盟831洋將大限，中信兄弟隊12日選擇註銷捕手福來喜，但總教練彭政閔說，當然希望明年球季福來喜再效力，而福來喜想繼續打球，球員兼教練是可能討論方向。

兄弟已註冊新洋投艾士特，另3名洋投為德保拉（Jose DE PAULA）、泰樂（Tyler Viza）和艾里歐（Emilio Vargas）。

福來喜（Francisco Pena）目前還是隨隊兄弟一軍，「恰恰」彭政閔表示，目前還不確定福來喜離隊時間，也不急著馬上離開，留在球隊可協助球員和教練。

被問起是否希望福來喜明年球季再效力，彭政閔直言：「當然希望，不然也不會開出合約」，不管以什麼身分或方式，選手兼其他位置也可能，但談約還是要交給球團，彼此都有想法、還需溝通。

他說，福來喜才33歲算年輕，要在這年紀就抉擇是否繼續打球需很大勇氣，「但他應該還是想要繼續擔任選手。」

至於泰樂上半季表現不特別出色卻留在洋將名額中，彭政閔表示，洋將名額限制下，要想辦法展現出能力給球團和球迷看，成績是留下的最大原因。

距洋將大限剩2週，是否找其他新洋將，彭政閔說，各隊當然都想找到最好的洋將，也持續關注，但這個時間點很難，也開玩笑說：「現階段要看到讓教練團流口水的洋將，應該只有大谷翔平了。」

美職大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊（Los AngelesAngels）「二刀流」球員大谷翔平9日達成連2季勝投、全壘打雙位數，成為MLB史上第1人。

福來喜 彭政閔 大谷翔平

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